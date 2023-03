"Cooperative, ruolo cruciale per contrastare le diseguaglianze"

Per sette persone su 10 le cooperative sono più importanti delle imprese di capitali per contrastare le disuguaglianze sociali e svolgono un ruolo positivo sul territorio, in particolare per tutelare le fasce più deboli, per creare opportunità per i giovani e per offrire lavoro regolare. È quanto emerge dal Report FragilItalia ‘Le cooperative e il loro valore per la società’, elaborato dall’Area Studi di Legacoop nazionale e Ipsos su un campione rappresentativo della popolazione italiana, inclusa la Romagna.

Le caratteristiche identitarie che vengono attribuite in maniera preponderante alle cooperative rispetto alle imprese di capitali (onestà, equità, giustizia, armonia) si collocano al 70% per le cooperative, rispetto a valori che oscillano tra il 30% e il 35% per le imprese di capitali. Il sondaggio si è concentrato su quali siano gli aspetti che qualificano il ruolo delle cooperative a livello del territorio. Sono emersi l’impegno a tutelare le fasce più deboli (il 33% che sale al 43% nella fascia 18-30 anni), la creazione di opportunità per i giovani (29%), la capacità di offrire lavoro regolare, la spinta a rendere il mercato più giusto.