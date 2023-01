Coopstartup, 48mila euro in palio per le nuove idee

La cooperativa teatrale “Sillaba”, che tra i suoi soci vede anche il noto attore e scrittore Roberto Mercadini, quella di produzione di videogiochi educativi “Non Studio”, l’agenzia di videomaker specializzati nel triathlon e nello sport “Studio 42”, gli esperti di eventi di “49AC” e il laboratorio di produzione e lavorazione alghe di “Itaca”: sono alcune delle imprese nate a Cesena e dintorni dopo avere vinto Coopstartup Romagna, il bando di promozione di Legacoop Romagna, Coop Alleanza 3.0 e Coopfond che giunge quest’anno alla sesta edizione. In palio ci sono fino a 48mila euro di contributi a fondo perduto per attivare nuove cooperative nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 marzo 2023 sul sito www.coopstartup.itromagna (per informazioni è aperto il numero Whatsapp 0544 509512). Possono partecipare tutti i residenti in Italia e nell’Unione Europea organizzati in gruppi di almeno 3 persone, nonché le cooperative già costituite a partire dall’1 gennaio 2022 con sede legale e operativa in Romagna. Non ci sono limiti di età. Le idee possono riguardare tutti gli ambiti settoriali e merceologici.

Ogni gruppo vincitore, fino a un massimo di 4, avrà diritto a un contributo a fondo perduto di 12mila euro e a numerosi servizi gratuiti messi a disposizione dai promotori e dai partner.

Tutti i partecipanti a Coopstartup Romagna ricevono gratis una formazione a distanza sulla forma di impresa cooperativa. I 15 gruppi finalisti entrano a far parte di un percorso di tutoraggio in modalità one-to-one in cui vengono affiancati dagli esperti di Legacoop e Federcoop Romagna per la messa a punto dei progetti di impresa e la stesura dei business plan. A dicembre le premiazioni.

Oltre ai premi in denaro, alle startup fuoriuscite dal progetto viene garantito l’accompagnamento alla costituzione in cooperativa da parte di Legacoop Romagna, l’iscrizione associativa e servizi di Federcoop Romagna