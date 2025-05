Coppa Italia 2025/2026: Cesena debutta contro Pisa, possibile inversione di campo

Va delineandosi il tabellone di Coppa Italia 2025/2026, che prenderà il via il prossimo agosto (la scorsa stagione CesenaPadova si disputò il 4 agosto). E, dato che la formula scelta all’inizio dello scorso anno sarà valida fino al 2027, in parte è noto anche il tabellone. Ed è noto anche il lato in cui sarà inserito il Cavalluccio, che sarà quello destro, con i bianconeri inseriti nel ramo del secondo ottavo. Scendendo più nel dettaglio, si conoscono già anche gli avversari del Cesena, che entrerà in tabellone ai 32esimi all’Arena Garibaldi di Pisa. La vincente ai sedicesimi sfiderà poi quella che passerà il turno fra Udinese o Torino, a seconda di quale delle due formazioni si posizionerà all’11esimo posto in serie A, e il Como. Agli ottavi invece ci sarà una testa di serie, ovvero la sesta classificata in serie A, che al momento è la Lazio, ma la lotta per il sesto posto è ancora apertissima, tanto da coinvolgere ben 5 formazioni. Il match di esordio della stagione 2025-2026 sarà dunque Pisa-Cesena, ma la partita potrà giocarsi, incredibilmente, al Manuzzi (la scorsa estate i bianconeri espugnarono Verona l’11 agosto) in quanto in Toscana si stanno preparando per la serie A e i nerazzurri pisani potrebbero chiedere l’inversione di campo in vista dei lavori all’Arena Garibaldi. L’inversione di campo infatti è prevista al punto 5 del regolamento del torneo, ed è possibile farne richiesta scritta tre giorni prima del match per qualsiasi motivo, in caso di assenza di un idoneo impianto di illuminazione, in caso dell’inidoneità dell’impianto oppure, in caso di indisponibilità dello stadio. Che sarebbe proprio la situazione di Pisa-Cesena. Oggi, intanto, la squadra saluterà dopo l’amichevole delle 17 a Forlimpopoli. Il ricavato alla Croce Rossa.

e.ma.