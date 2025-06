Coppa Italia, debutto in casa con il Pisa

La stagione ufficiale 2025-26 del Cesena inizierà al Manuzzi contro il Pisa il 17 agosto alle 20.45 per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Freccia Rossa. In verità i bianconeri, secondo calendario, avrebbero dovuto giocare in gara unica all’Arena Garibaldi ma la società toscana ha chiesto e ottenuto l’inversione di campo causa i lavori di adeguamento dell’impianto dopo il ritorno in serie A. Davanti al proprio pubblico quindi il debutto stagionale della squadra di Mignani, chi passerà il turno affronterà mercoledì 24 settembre per i sedicesimi la vincente di Torino-Modena in programma, invece, lunedì 18 agosto alle 21.15. Chi andrà avanti sfiderà la Roma mercoledì 3 dicembre e il 17 dicembre per gli ottavi di finale. Al Cesena il Pisa in Coppa porta bene, la scorsa stagione i bianconeri superarono due turni dell’importante manifestazione. Prima nel turno preliminare a inizio agosto vinsero a Verona 2-1, per gli scaligeri in gol il danese Tengstedt, per i romagnoli Kargbo e Shpendi. Così il 25 settembre scorso, sempre in gara secca, i ragazzi di Mignani conquistarono l’Arena Garibaldi eliminando il Pisa di Pippo Inzaghi (promosso poi direttamente in A alle spalle del Sassuolo) per 1-0 grazie a una rete dell’esterno sinistro Celia. Il cammino cesenate in tale manifestazione si fermò poi per manifesta e logica inferiorità agli ottavi di finale a Bergamo dove l’Atalanta dimostrò d’essere proprio di un’altra categoria dando spettacolo e trionfando 6-1 in una gara senza storia; il punto della bandiera degli ospiti nel finale firmato da Joseph Ceesay. Per restare in Romagna il turno preliminare, sempre secondo il calendario pubblicato ieri, vedrà impegnato il Rimini domenica 10 agosto alle 20.30 in casa del neopromosso in B Pescara; la vincente sarà di scena domenica 17 alle 18.30 a Parma.