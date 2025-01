Coppa Italia d’Eccellenza. Il Gambettola ci crede

Lo stadio sarà lo stesso di un anno fa, il Bonarelli di Granarolo Dell’Emilia ma l’avversario questa volta sarà il Nibbiano e Valtidone, formazione della provincia di Piacenza che milita nel giorne A di Eccellenza. Il Gambettola per il secondo anno consecutivo si è qualificato alla finale regionale di Eccellenza Memorial Dorindo Sanguanini. Un risultato notevole che segna la continuità della squadra allenata da Marco Bernacci (nella foto) almeno per quanto riguarda la coppa poiché in campionato, invece, a volte la continuità è mancata.

Il Gambettola non arriva con tutto l’ organico a disposizione a questa finale: Michele Turci ha già chiuso la sua tormentata stagione, caso quasi incredibile poi quello di Khadikou Ndyaie, attaccante prelevato dal Faenza che alla prima apparizione in maglia verde nel match contro il Tropical Coriano ha subito un brutto colpo al collo che sul momento aveva fatto temere conseguenze anche peggiori di quelle che il ragazzo ha subito. In attacco, quindi, Bernacci potrà contare su Mancini, Peluso e Zavatta, a centrocampo e in difesa non mancano le opzioni per il tecnico che dopo aver guidato il Gambettola alla vittoria del campionato di promozione vuole aggiungere un nuovo trofeo alla bacheca della società.

La vigilia è stata agitata anche dalla sconfitta subita domenica scorsa al Comunale nello scontro col Sanpaimola, sopratutto per come è maturata e per la direzione del signor Pierfrancesco Rossi di Forlì. Dopo l’espulsione di Gadda che aveva lasciato delle perplessità è arrivata quella di Peluso seguita da quelle di Marco Bernacci e del copresidente Calogero Butticè, per tutti Lillo. Ieri la società gambettolese ha emesso un comunicato per chiedere rispetto, in particolare un passaggio del comunicato recita così: "Tutti possono sbagliare, e nessuno può essere condannato, ma il comportamento tenuto non è stato esemplare. Pertanto il Gambettola chiede rispetto".

Torniamo alle questioni di campo e cerchiamo di capire che avversario dovrà affrontare il Gambettola, sabato, alle 15. La formazione allenata da Luca Rastelli occupa la seconda posizione di classifica nel girone A di Eccellenza, può contare su quarantatre punti a tre di distanza dalla capolista Correggese. I numeri della formazione piacentina sono davvero notevoli: primo attacco con 41 reti segnate a pari merito con il Terre di Castelli e seconda miglior difesa con appena 12 reti subite, solo la Correggese con 11 ha fatto meglio. Nell’ambiente del Gambettola si respira attesa e fiducia, lo provano le dichiarazioni del copresidente Calogero Butticè: "Nelle sfide da dentro o fuori dimostriamo di avere la mentalità giusta e la necessaria concentrazione".

Fiducia che il dirigente riponde nella squadra e nella capacità di Marco Bernacci di non trascurare nessun dettaglio: "Noi abbiamo un tecnico come Marco Bernacci, molto bravo a preparare questo tipo di partite".

Roberto Daltri