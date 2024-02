Coppa Italia regionale. Il Gambettola in finale

Quella in corso è la stagione delle prime volte per il Gambettola; dopo aver conquistato il dritto a far parte del campionato di eccellenza adesso per Turci e compagni è arrivata la volta di disputare la finale regionale della coppa di categoria. Gara secca in programma domani alle 15 allo stadio Bonarelli di Granarolo dell’Emila. Ci arriva bene il Gambettola a questo appuntamento viste le vittorie conquistate nelle ultime uscite in campionato; Marco Bernacci non potrà schierare Di Fino per squalifica, ha Alberighi e Maioli reduci da qualche acciacco ma di fatto può contare su tutta la rosa. Di fronte i verdi si troveranno il Terre di Castelli, formazione modenese nata dall’unione fra il Castelvetro e la Vignolese.

La squadra allenata da Maurizio Domizzi occupa la seconda posizione di classifica nel girone A di eccellenza, sette punti dietro il Cittadella Vis Modena. I modenesi vantano nel campionato sette punti in più rispetto al Gambettola, finora hanno segnato sei gol in più e subito una rete in meno. Nella loro formazione è appena arrivato Alberto Malo, estroso centrocampista dal tiro pericolosissimo ex Savignanese e Victor San Marino; non scenderà in campo Giacomo Massari, difensore nato a Rimini alle prese in questo periodo con un serio infortunio.

Roberto Daltri