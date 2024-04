Coppia di 60enni protesta: "Sfrattati dalla diocesi"

Ha esposto scritte in un lenzuolo in pubblica vista all’esterno dell’appartamento della palazzina di proprietà della diocesi di Cesena-Sarsina in via Mura Sant’Agostino in cui informa di essere stata sfrattata fornendo la propria versione dei fatti, da confrontare con le altre raccolte. Si tratta di Anna Russo, 64 anni, di origine napoletana, ancora alloggiata con il compagno Giuseppe Peluso, 62, nell’appartamento della palazzina scaturita dalla ristrutturazione delle opere parrocchiali di Sant’Agostino realizzata anni fa.

"Abito qui dal 2021 col mio compagno – l’inquilina sfrattata presenta così la sua verità – che da tempo è malato. Nel dicembre 2020 erano già molti mesi che ci trovavamo senza casa e dormivamo sotto il loggiato del Comune, quando direttamente il vescovo ci avvicinò, si informò delle nostre condizioni e si offrì di aiutarci. In precedenza avevamo avuto anche dei contatti con i servizi sociali del Comune. Ci venne dato in affitto quest’appartamento da cui siamo stati sfrattati perché morosi: abbiamo accumulato arretrati di affitto non pagato ma eravamo disposti a colmare i debiti un po’ alla volta – prosegue l’inquilina –. Io ho perso il reddito di cittadinanza mentre il mio compagno lavora per una cooperativa di pulizie solo qualche ora alla settimana. Da tempo ha il diabete e deve fare iniezioni di insulina. Chiediamo aiuto al sindaco Lattuca: quando usciremo di qui non possiamo tornare sotto i portici".

Lo sfratto per morosità intimato dalla diocesi è stato convalidato il 24 gennaio scorso dal giudice del tribunale di Forlì e l’inquilina è stata precettata a lasciare libero l’appartamento entro il 15 marzo. L’atto è stato affisso dagli interessati sul vetro di una finestra, affiancato al referto della patologia di cui l’uomo soffre. "Dico solo – afferma per conto della diocesi il procuratore don Marco Muratori, economo della curia – che abbiamo fatto di tutto per aiutare quelle persone e venire incontro alle loro esigenze economiche e non solo, ma non abbiamo trovato la necessaria collaborazione".

"Nessuno sfrattato a Cesena che chiede aiuto al nostro Comune rimane a dormire all’addiaccio – dichiara l’assessora ai servizi sociali Carmelina Labruzzo–. I Servizi sociali hanno realizzato e continueranno a realizzare percorsi di accompagnamento per le persone in difficoltà, che possono essere efficaci se si riscontra la disponibilità reale a farsi aiutare".

Andrea Alessandrini