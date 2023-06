"Copre la targa agli ebrei trucidati Il Comune sveli quanto ha speso"

La pensilina del palazzo del Ridotto, pesantemente criticata da Vittorio Sgarbi con eco nazionale, diventa un caso politico cittadino. La Lega ha presentato un’interrogazione alla giunta.

"Ha preso forma da qualche giorno la pesante pensilina a ridosso dello storico palazzo del Ridotto così come previsto dal progetto cosiddetto delle ‘Tre Piazze’- afferma il consigliere Enrico Sirotti Guadenzi –. Progetto a cui la Lega, fin dall’inizio, non ha fatto mancare le proprie critiche e che oggi, dopo l’installazione della pensilina, sta raccogliendo perplessità e scontento da parte di cittadini, esponenti politici e associazioni culturali che si chiedono se fosse davvero indispensabile realizzare una struttura del tutto inutile e altrettanto opprimente ed estranea al palazzo storico a cui è stata appoggiata".

"Per questi motivi – aggiunge Gaudenzi – ho presentato un’interrogazione alla giunta Lattuca per conoscere a quanto ammontino i costi per la realizzazione della pensilina e per ricevere dettagli sulle sue dimensioni e sul materiale utilizzato per la sua realizzazione. Ho chiesto anche chiarimenti sulla pendenza della copertura e sulla capienza delle grondaie e dei relativi pluviali per capire se possano essere esclusi o meno eventuali danni futuri all’antico palazzo causati da eventi atmosferici. Chiediamo anche se la giunta si sia resa conto del fatto che l’installazione della struttura portante della pensilina toglie visibilità, da diverse angolazioni, alla lapide che commemora i concittadini di religione ebraica deportati e scomparsi nei lager nazisti".

Il progetto dello studio Ceredi che prevede anche l’installazione della pensilina fu premiato al concorso ocmunale del 2011 da una commissione giudicatrice presieduta dall’architetto Gualtiero Bernabini, allora dirigente del settore Edilizia Pubblica del Comune di Cesena e composta da. Natalino Borghetti, allaora dirigente del settore Infrastrutture e Mobilità, Otello Brighi del settore Urbanistica, Stefano Grandi, dipendente Regione Emilia-Romagna e Giuseppe Leoni del settore Edilizia pubblica del Comune di Cesena.

Le 59 proposte progettuali pervenute furono esaminate nel corso di otto sedute. Al concorso si iscrissero 124 progettisti.

a.a.