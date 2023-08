Cora Seeds compra programmi di Kws

Cora Seeds ha portato a termine l’acquisizione dei programmi varietali di cipolla e zucchino dal Gruppo KWS, società specializzata nella ricerca e nella produzione di sementi per diverse colture con oltre 160 anni di storia, un fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro e più di 5.100 dipendenti in tutto il mondo.

"L’acquisizione dei programmi varietali di ricerca e di tutte le varietà commerciali di queste due crop per noi è un’operazione strategica – commenta Maurizio Bacchi, Ceo di Cora Seeds – Ci permette di arricchire il materiale genetico in nostro possesso sulla cipolla, una coltura su cui la nostra azienda è nata e cresciuta: ora sarà possibile spingere ancora di più sulla ricerca e sull’innovazione varietale per mettere a disposizione dei produttori varietà sempre più performanti".