’Coraggio Savignano cambia’, la lista civica del candidato Pirini

Si intitola ’Coraggio Savignano cambia’ la lista civica che vede candidato sindaco Luca Pirini (nella foto), l’unico per ora ufficiale in vista delle elezioni comunali 2024. Dice Pirini: "I principi fondanti della lista civica sono la visione di comunità di coloro che abitano e lavorano a Savignano, la rinascita della comunità come parametro per scegliere le linee guida del programma, e gli obiettivi a cui tendere una volta chiamati ad amministrare il Comune. Comunità significa ’prendersi cura ciascuno dell’altro’, ’fare progetti che migliorino le condizioni sociali per tutti’, ’eventi per aumentare le occasioni di stabilire legami e conoscersi’, ’luoghi in cui rendere saldi e duraturi i legami’".

I partecipanti, veri attori protagonisti del nuovo soggetto politico, sono stati chiamati ad esprimere la loro opinione sulla scelta del nome della lista civica: "Il nome e il logo per una lista sono importanti, ma ciò che mi rende orgoglioso è condividere le scelte e fare un percorso condiviso con i partecipanti. E’ più importante condividere le scelte che procedere velocemente. Credo che la molteplicità di idee e il confronto siano alla base del grande risultato verso cui stiamo camminando. I partecipanti hanno decretato che anche il nome dovesse essere denso di significati. Ecco perché si è optato per ’Coraggio Savignano cambia’. Siamo legati al nostro paese, il cuore ci spinge al metterci in gioco. Lo facciamo per un cambiamento che reputiamo non più procrastinabile. Ci crediamo, abbiamo coraggio e voglia di cambiare. I cittadini, ragazze, ragazzi, adulti, anziani che sperano di poter cambiare la situazione troveranno le porte della nostra lista civica sempre aperta".

Ermanno Pasolini