“La mia notte di terrore a Seoul”

Cesena, 6 dicembre 2024 – “Abbiamo vissuto una notte di inferno in un clima di terrore surreale”. Marcello Abbondanza, allenatore di pallavolo di Cesenatico, che vive e lavora a Seoul dove allena la squadra femminile Pinks Spider, è rimasto, come tutti, spaesato e sorpreso dalla decisione del presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol che, spalleggiato dalle forze armate, martedì ha dichiarato la legge marziale di emergenza spiegando che la misura era indispensabile per proteggere il Paese dalla minaccia della Corea del Nord. Un tentativo di colpo di stato che ha provocato preoccupazione e sgomento, ma che è fallito per la reazione di cittadini e partiti democratici.

Marcello Abbondanza come avete vissuto la situazione di emergenza di martedì con la legge marziale durata sei ore? “E’ stata una nottata davvero spaventosa, durante la quale mi arrivavano messaggi di preoccupazione da amici e parenti italiani. Vivo a Seoul da un anno e mezzo con mia moglie Damla e i miei due figli di 7 e 5 anni. Mio padre mi ha chiamato mentre stavo dormendo e mi ha chiesto di rientrare al più presto in Italia. Subito dopo ho visto le news in televisione e l’allarme che diceva di stare attenti. Quando ho capito ciò che stava accadendo mi sono preoccupato per la mia famiglia e per le altre persone italiane che lavorano e vivono qua con me. Abbiamo cercato di capire cosa sarebbe successo a breve, perché col Natale davanti alcune famiglie italiane devono rientrare a casa”.

Avete pensato di tornare in Italia subito?

“Abbiamo guardato i biglietti aerei e avevamo i passaporti pronti. Qui in Corea di solito non ci sono problemi, ma applicare la legge marziale è qualcosa di incredibile. Abbiamo chiamato l’Ambasciata italiana per sapere cosa dovessimo fare, perché girava voce che l’Ambasciata spagnola avesse dato disposizione di rientrare in patria”.

Avete visto militari in città?

“Abbiamo visto parecchi elicotteri militari. Li abbiamo sentiti sorvolare i cieli sopra di noi, durante la notte fredda e buia. Sono passati in orari inusuali e frequenti. Abbiamo poi visto i video dei militari in giro per la città e ci siamo spaventati. Siamo rimasti svegli, io e mia moglie, non sapendo cosa fare. Poi sono arrivate le prime buone notizie”.

E’ successo tutto in una notte, la proclamazione della legge marziale, la paura della dittatura, la protesta e poi il ritiro della legge marziale. Ora che succederà?

“Adesso il Parlamento della Corea del Sud sta preparando il procedimento di impeachment contro il presidente. Cosa può succedere non lo so. Oggi il clima a Seoul è più tranquillo e tutto funziona regolarmente. I militanti del partito democratico si sono radunati per difendere la democrazia sotto attacco da un presidente che non è mai riuscito a conquistare il cuore dei cittadini. Aggravato dagli scandali di famiglia, Il presidente ha pensato di poter bloccare il tempo con una legge marziale”.

La Corea del Sud è un paese difficile in cui vivere se sei straniero?

“Si, è difficile vivere in Asia se sei uno straniero. E’ tutto diverso, per i rapporti sociali, la vita e la cultura”.

Eravate spaventati dalle minacce della Corea del Nord?

“Inizialmente eravamo spaventati da ogni minaccia della Corea del Nord, ora invece abbiamo imparato a conviverci, proprio come la gente del posto. Abbiamo capito come funziona e viviamo le tensioni come una cosa ordinaria”.

Cosa ha pensato dei fatti che sono successi in questi giorni?

“Mi hanno fatto un po’ riflettere. E mi hanno fatto ripensare alla mia vita di allenatore sempre in giro per il mondo e soggetto a rischi e pericoli. Ero in Turchia per il terremoto e per gli attentati con le bombe, ero ad Atene quando c’è stato l’incendio e, ora, sono qui a Seoul in questo momento caotico”.