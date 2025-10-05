Coreografia dei Distinti e Mike Melby in tribuna

I derby, si sa, sono sempre partite speciali. Sia per i giocatori che per il pubblico. E anche quello di ieri con la Reggiana è stato un match di forte attrattiva: in tribuna autorità, oltre al sindaco Lattuca e il suo vice Castorri, erano presenti diversi azionisti del Cesena, ‘scortati’ da Agostini: Mike Melby in testa e Biagio Scotto (il fratello di Anthony) accanto a lui, ma anche Tony Hsu, presidente e amministratore delegato di 3X4 Genetics (nella foto). Il derby, e la vicinanza anche fra le due città, ha permesso poi a ben 1.213 tifosi da Reggio Emilia di riempire buona parte della curva Ferrovia superiore. Dalla parte dei padroni di casa però, non è assolutamente mancato il supporto ai bianconeri, con i Distinti che hanno riempito e colorato l’intero settore con una coreografia all’ingresso delle squadre in campo. Dalla Curva Mare sciarpe e bandiere mentre tutti intonavano ‘Gol, gol, gol’, l’inno bianconero. Durante il match, poi, da una parte e dall’altra scambi di cori e sfottò. Come dovrebbe essere un derby, senza le restrizioni che ultimamente hanno colpito il Cesena in diverse trasferte, ma anche tante squadre, anche decisamente amiche, che sono scese in campo al Manuzzi.

e.ma.