Corpus Domini, celebrazioni a San Rocco

La vicinanza della Diocesi di Cesena alla difficile situazione degli sfollati e di tutte le persone che hanno sofferto per le conseguenze dell’alluvione del 19 maggio si esprime anche durante le feste religiose. Il Corpus Domini verrà infatti celebrato oggi nelle strade alluvionate. La messa solenne verrà celebrata alle 20,30, nella chiesa di via Farini 248. Al termine della funzione, la processione percorrerà via Farini, via Malta, via Ex tiro a segno, le zone più colpite dall’alluvione del 16 maggio a Cesena. A conclusione, la benedizione eucaristica alla città sarà impartita dal vescovo Douglas Regattieri (nella foto) dal Ponte Vecchio. Sempre in tema di impegno della Chiesa per gli alluvionati, domenica 11 giugno si svolgerà la raccolta straordinaria in tutte le chiese. Il vescovo Regattieri ha indetto una giornata diocesana di solidarietà. La raccolta fondi per danni da alluvione sarà devoluta in particolare a persone e famiglie.