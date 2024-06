Corpus Domini, il successo dell’"Infiorata"

È proprio un bel fiore all’occhiello per San Piero in Bagno la tradizionale "Infiorata" che il Faro di Corzano, assieme a altre associazioni, comitati, volontari, organizza per il Corpus Domini, che quest’anno si è celebrato domenica. "E’ stata una giornata particolarmente intensa e impegnativa, ma carica di soddisfazione – spiega il presidente Bartolomeo Balzoni – Prima di tutto per la clemenza meteorologica, ma principalmente per la piena riuscita della manifestazione, che, oltre all’ormai storico gruppo dei bravissimi artisti di Somalborgo, ha potuto contare anche su una numerosa partecipazione".