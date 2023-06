Corpus Domini, stasera celebrazione col vescovo Regattieri

Questa sera a Cesenatico si tiene la solennità del Corpus Domini. Per i fedeli è un appuntamento religioso molto atteso, in cui si esprime pubblicamente la fede della comunità cristiana cesenaticense e culmina nella benedizione eucaristica alla città. Alle 21, presso il cortile della Casa Famiglia delle Suore Francescane con ingresso da via Magrini, sarà celebrata la messa presieduta dal vescovo di Cesena-Sarsina Douglas Regattieri. A seguire si terrà la processione per le vie Magrini, Mazzini e Giordano Bruno. Al termine della processione vi sarà la solenne benedizione alle persone ed alla città, impartita dal portone della chiesa di San Giacomo.