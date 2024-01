Corrado Iotti guida alla scoperta della magia delle ville venete

"Natura e Artificio, le ville venete" è il tema della conferenza che si tiene oggi pomeriggio alle 16.30 al Museo della Marineria, dove l’architetto Corrado Iotti parlerà delle residenze di campagna, un modello diffuso dal Veneto all’Inghilterra. Il modello di residenza di campagna proposto da Palladio continuò a mantenere la sua vitalità e ad essere imitato anche nei secoli successivi. Già a partire dal Seicento, però, parallelamente alle ville-fattoria, cuore pulsante dei grandi latifondi, si iniziarono a costruire residenze di campagna sempre più monumentali e grandiose, vere e proprie regge, che persero progressivamente il loro carattere funzionale ed utilitaristico per trasformarsi in concreti e magniloquenti simboli della ricchezza e del potere dei committenti. L’incontro organizzato dall’Università per gli adulti di Cesenatico, offre l’occasione per conoscere meglio un architetto che ha insegnato in licei ed istituti superiori nella provincia di Reggio Emilia, è relatore in corsi di Storia dell’Arte, Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica, organizzati da diversi Comuni e associazioni. Per questo appuntamento voluto dall’Università per gli adulti di Cesenatico l’ingresso è gratuito, grazie al patrocinio del comune di Cesenatico ed il contributo di Adac Federalberghi, Gesturist, Cooperativa stabilimenti balneari e Adria Bandiere. Si tratta della prima conferenza dell’anno, di un ciclo che proporrà appuntamenti interessanti e di varie tematiche, in calendario sempre al Museo della Marineria nelle prossime settimane.

g.m.