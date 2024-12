Corsa ai regali, per il commercio è un momento d’oro

Il commercio attraversa una fase difficile, ma il periodo natalizio resta una grande opportunità come sottolinea Lorena Della Motta, presidente di Confesercenti Cesenatico: "L’ora di sosta gratuita aiuta ed è un buon incentivo; inoltre per queste festività c’è una riscoperta del negozio di vicinato con maggiore personalizzazione dei prodotti e delle idee regalo. Focalizzandoci su Cesenatico, il Presepe della Marineria, gli spettacoli e gli eventi sono molto apprezzati e portano gente. Tuttavia in generale si avverte una contrazione dei consumi, perchè le famiglie devono far quadrare i conti e fronteggiare il caro vita anche sui beni di prima necessità. Questo fa capire quanto siano importanti delle politiche a difesa di questa categoria". Giancarlo Andrini, presidente di Confcommercio Cesenatico, fotografa una strada tutta in salita: "I negozi di prossimità stanno vivendo una crisi nera per la concorrenza spietata dell’e commerce e della grande distribuzione. Si salvano soltanto quei commercianti che sono riusciti anch’essi ad organizzarsi per vendere on line ed incrementare gli incassi. Detto questo, il periodo del Natale è migliore degli altri, sono giorni buoni che i negozianti aspettano con favore, ma non è più come una volta. Si muove qualcosa in più, ma non è sufficiente e purtroppo è una questione generalizzata che riguarda tutte le cittadine romagnole, dove purtroppo ci sono sempre più negozi chiusi o sfitti".

g.m.