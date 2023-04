Corsa alla chiusura degli sportelli In 15 anni sono calati del 42%

E’ il 1990 l’anno spartiacque della diffusione degli sportelli bancari: fino ad allora era stata una corsa ad aprirne uno dopo l’altro per inseguire quote di mercato, negli anni successivi la direzione della corsa si è invertita per effetto della Legge Amato, con un’accelerazione negli ultimi anni favorita dalla diffusione dei servizi online.

Ma non è solo una questione di sportelli, a concentrarsi sono gli stessi istituti di credito: in Italia ce n’erano 1.085 nel 1989, si sono ridotti a 439 alla fine dell’anno scorso. La concentrazione ha ridotto la concorrenza perché ha consentito di eliminare la sovrapposizione di sportelli, con danno della clientela costretta a sostenere costi sempre più elevati per avere anche solo un conto cerrente per l’accredito dello stipendio e il pagamento delle bollette. Così aumentano gli utili degli istituti bancari, soprattutto di quelli di grandi dimensioni. A fine 2008 gli sportelli in Italia erano 34.171, a fine 2022 sono diventati 20.986, con una riduzione del 38,59%. In Emilia-Romagna la riduzione è stata ancora più vistosa, da 3.623 a 2.171 (-40,08%), e nella nostra provincia la corsa alla chiusura è stata ulteriormente accentuata: -42,38%.

La ritirata degli sportelli, che i sindacati chiamano ‘desertificazione bancaria’, in Emilia-Romagna ha lasciato 25 comuni senza la presenza di una banca; due sono nella provincia di Forlì-Cesena: Borghi nel comprensorio cesenate, e Portico e San Bedetto in quello forlivese.

I sindacati abbozzano, fanno studi, documenti e convegni, ma la desertificazione bancaria mette in difficoltà anche loro: grazie agli ammortizzatori sociali (ai quali concorrono in modo cospicuo) le banche si liberano dei dipendenti più anziani che hanno un costo più elevato, maggiori tutele e minore propensione all’utilizzo delle nuove tecnologie. Così il numero dei dipendenti cala e insieme a loro anche le entrate dei sindacati.

Ma non è finita qui: anche se l’inflazione e i bonus per la ristrutturazione degli immobili hanno dato un po’ d’ossigeno ai bilanci delle banche, le concentrazioni non sono finite: in fibrillazione c’è soprattutto il mondo del credito cooperativo: a Rimini sono in corso grandi manovre che potrebbero coinvolgere anche Bcc Romagnolo di Cesena.

Paolo Morelli