Corsa alle panchine a fianco del duomo

La riscoperta delle panchine in centro. Una dopo l’altra, collocate in corso Mazzini adiacenti alla facciata laterale del Duomo, ci sono otto panchine installate dal Comune (nella foto)che ogni pomeriggio d’estate vengono occupate da un gruppo di affezionati fruitori, amici di una certa età che si ritrovano, favoriti anche dal benefico circolo d’aria che attraversa quella parte di centro. Ma più in generale sono ambite anche al mattino, per le soste dello shopping o per chi esce dalla chiesa.

Altre panchine collocate in centro storico abitualmente occupate sono quelle in corso Mazzini sotto e fianco’del Papa’. C’è chi chiede di installarne anche in piazza Guidazzi, ma gli spazi in larga parte occupati dai dehor degli esercizi pubblici non lo consentono di fronte all’ingresso del teatro Bonci.

Le altre sedute più occupate del centro sono quelle di piazza della Libertà e le coperture di cemento delle aiuole in piazza Bufalini, in particolare nelle ore tardopomeridiana, e non solo dai frequentatori della Biblioteca Malatestiana.

Non esiste un piano dell’arredo urbano in città che identifichi luoghi e numero massimo delle panchine da collocare, l’orientamento è sempre stato di metterne il meno possibile per evitare i bivaccamenti, ma cresce la richiesta ai quartieri di ampliarne la messa a disposizione sia nel cuore antico che in periferia.

Negli ultimi anni, dopo la pandemia, si è assistito al boom di occupazione di suolo pubblico e non mancano di certo le sedute per gli avventori de centro. Ma quelle ’libere’ restano ugualmente ambite. Gli stessi scalini di galleria Almerici e del loggiato del Comune sono alla bisogna ricercate.