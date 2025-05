Corsa benefica per chi non può

Domenica alle 9, con ritrovo alle 8.30, si svolgerà a Savignano sul Rubicone la 32a edizione della "Corri per chi non può", corsa podistica non competitiva a scopo benefico, intitolata al compianto Tino Gori, socio fondatore del Lions Club del Rubicone e organizzatore per tanti anni della manifestazione.

Trattasi di una corsa podistica non competitiva con due percorsi da 5 e 10 km, organizzata dal Lions Club del Rubicone con la collaborazione del gruppo podistico Seven, che ha lo scopo di consentire di eseguire un service in favore di "Associazione genitori ragazzi down GRD Cesena Odv".

Ogni anno la manifestazione richiama un numero di iscritti di circa 300/400 atleti e consente di realizzare un ricavo netto di circa 3/4 mila euro, tra iscrizioni, sponsorizzazioni e contributo versato dal club.

Officer della manifestazione è il socio del Lions Club del Rubicone avvocato Davide Gori di Savignano sul Rubicone, tel. 0541 946878.

e.p.