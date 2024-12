"Corse dei treni da aumentare"

"Abito a Gatteo e frequento Cesena fin dai tempi delle scuole superiori. La principale criticità che ho riscontrato negli anni è quella relativa ai treni: i collegamenti non sono frequenti e soprattutto alla mattina le carrozze sono sempre congestionate. Si potrebbe intervenire per migliorare il servizio. Niente da dire invece sui mezzi pubblici in servizio in città, che soprattutto da studente universitario utilizzo di frequente. Li trovo affidabili, in particolare nell’ottica degli spostamenti da e verso la zona del campus universitario, che è quella che frequento maggiormente".