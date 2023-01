Corsi di italiano gratuiti al quartiere Borello

Il Quartiere Borello, con il patrocinio del Comune di Cesena e in collaborazione con il Centro interculturale “Movimenti”, Asp Cesena-Valle Savio e Auser Cesena, propone corsi di italiano gratuiti negli spazi dell’hub di Quartiere (Piazza S. Pietro in Solfrino, 465), che proprio in questi giorni compie il primo anno di attività nell’ambito della Rete bibliotecaria cittadina Con.te.sto. I corsi avranno inizio oggi e si terranno ogni martedì della settimana dalle 9,30 alle 10,30. I corsi sono ad accesso libero e gratuito, per info chiamare il numero: 0547 20059.