Corsi di italiano per stranieri 531 partecipanti nel 2024

Sono stati ben 531 i cittadini stranieri che nel corso del 2024 hanno preso parte ai corsi di lingua italiana di livello base, primo passo per l’integrazione nel nostro territorio. I corsi gratuiti riprendono quest’anno al Centro interculturale ‘Movimenti’, con sede in Corso Ubaldo Comandini 7. Le iscrizioni sono aperte e si rivolgono ai nuovi cittadini residenti nel Comune di Cesena e nei Comuni dell’Unione Valle del Savio. Le lezioni si svolgeranno nei mesi di ottobre e novembre nelle sedi sul territorio: gli hub di Borello e Sant’Egidio, il Centro Servizi/Emporio Solidale di Torre del Moro, nonché nei comuni di Mercato Saraceno, Ranchio di Sarsina e Bagno di Romagna.

I corsi sono tenuti dagli operatori di Asp Cesena Valle Savio, ente gestore del Centro Interculturale ‘Movimenti’, e da insegnanti volontari. Le attività formative sono state rese possibili grazie all’impegno di 31 volontari e di 2 insegnanti part-time, e si sono svolte anche in collaborazione con i Quartieri e i Comuni di Mercato Saraceno e Sarsina.

"I corsi di lingua italiana promossi dal Centro ‘Movimenti’ – commenta l’assessora ai servizi per le persone e le famiglie, Carmelina Labruzzo – rappresentano un tassello fondamentale nel percorso di integrazione che ogni nuovo cittadino è chiamato a intraprendere nel nostro territorio. Una buona conoscenza della lingua italiana facilita non solo l’accesso al mondo del lavoro, ma anche l’interazione con i servizi e le reti di comunità".

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 0547 20059 oppure recarsi direttamente presso la sede del Centro Interculturale Movimenti, in Corso Comandini 7 a Cesena, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13.