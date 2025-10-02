Il bivio di Yoox

Il bivio di Yoox
Corsi di italiano per stranieri 531 partecipanti nel 2024
2 ott 2025
ANNAMARIA SENNI
Cronaca
Corsi di italiano per stranieri 531 partecipanti nel 2024

Aperte le iscrizioni gratuite al centro interculturale ‘Movimenti’. Sei sedi sul territorio, lezioni tenute da 31 volontari e due insegnanti part-time.

Sono stati ben 531 i cittadini stranieri che nel corso del 2024 hanno preso parte ai corsi di lingua italiana di livello base, primo passo per l’integrazione nel nostro territorio. I corsi gratuiti riprendono quest’anno al Centro interculturale ‘Movimenti’, con sede in Corso Ubaldo Comandini 7. Le iscrizioni sono aperte e si rivolgono ai nuovi cittadini residenti nel Comune di Cesena e nei Comuni dell’Unione Valle del Savio. Le lezioni si svolgeranno nei mesi di ottobre e novembre nelle sedi sul territorio: gli hub di Borello e Sant’Egidio, il Centro Servizi/Emporio Solidale di Torre del Moro, nonché nei comuni di Mercato Saraceno, Ranchio di Sarsina e Bagno di Romagna.

I corsi sono tenuti dagli operatori di Asp Cesena Valle Savio, ente gestore del Centro Interculturale ‘Movimenti’, e da insegnanti volontari. Le attività formative sono state rese possibili grazie all’impegno di 31 volontari e di 2 insegnanti part-time, e si sono svolte anche in collaborazione con i Quartieri e i Comuni di Mercato Saraceno e Sarsina.

"I corsi di lingua italiana promossi dal Centro ‘Movimenti’ – commenta l’assessora ai servizi per le persone e le famiglie, Carmelina Labruzzo – rappresentano un tassello fondamentale nel percorso di integrazione che ogni nuovo cittadino è chiamato a intraprendere nel nostro territorio. Una buona conoscenza della lingua italiana facilita non solo l’accesso al mondo del lavoro, ma anche l’interazione con i servizi e le reti di comunità".

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 0547 20059 oppure recarsi direttamente presso la sede del Centro Interculturale Movimenti, in Corso Comandini 7 a Cesena, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13.

