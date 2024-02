Corsi di musica con la scuola Caimmi. Ecco come iscriversi La Scuola di musica Italo Caimmi a Cesenatico offre corsi di vari strumenti musicali con il patrocinio del Comune, il contributo di Romagna Banca e la collaborazione di Music In di San Marino. Per informazioni, visitare il sito www.scuolacaimmi.com o contattare i numeri telefonici indicati. La sede dell'associazione è in viale Edmondo de Amicis, diretta dal maestro Marzio Zoffoli.