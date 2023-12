Corsi di vela per chi soffre di fibrosi cistica

I giovani affetti da fibrosi cistica seguiti al Bufalini di Cesena continueranno a fare corsi di vela gratuiti, grazie alla conferma del progetto ’Una Vela per respirare liberi’, seguito dalla Lifc, la Lega italiana fibrosi cistica, il Circolo Vela Cesenatico ed il Rotary Club Cesenatico Mare. Nell’ultimo incontro svoltosi al Museo della Marineria, tutti i protagonisti di questa bella avventura, hanno mostrato la volontà di proseguire con questa attività che oltre a dare benefici sul piano fisico ai bambini ed ai ragazzi affetti da questa malattia genetica, consente di far crescere l’autostima e portare benefici anche sotto il profilo psicologico e mentale.

Dopo l’intervento del presidente del club Lalla Bertolozzi, la quale raccoglie il testimone del past president Francesco Gori, il sindaco Matteo Gozzoli di Cesenatico e la vicesindaca Lorena Fantozzi, hanno garantito l’appoggio da parte del Comune e il patrocinio al progetto che lega vari aspetti della salute, dello sport e del sociale. Alberto Bastianelli, presidente di Lifc Romagna, ha parlato di una esperienza entusiasmante, che consente ai giovani pazienti di fare sport e sentirsi uguali agli altri.

Il presidente del Circolo Vela Stefano Morgagni e l’istruttore Giuseppe Dimilta, hanno raccontato come è nata e si è evoluta questa iniziativa, cominciata due anni fa con Francesco Gori e la dottoressa Elena Balestri del Centro fibrosi cistica dell’ospedale Bufalini. La dottoressa Maura Ambroni responsabile del centro che a Cesena segue 220 pazienti di tutta la Romagna e di parte delle Marche, si è soffermata sull’importanza di tenere ’puliti’ i polmoni dei pazienti e i benefici di uno sport all’aria aperta come la vela.

Questo progetto sull’asse Cesenatico e Cesena è seguito con attenzione a livello nazionale e a tal riguardo sono stati significativi la testimonianza di Antonio Guarini, vicepresidente nazionale della Lifc, e gli interventi dei consiglieri nazioni della Fiv, la Federazione italiana vela, Donatello Mellina e Fabio Colella. Alessandro Gattafoni, testimonial Lifc per lo sport e protagonista della ’125 Miglia per un Respiro’, la traversata in kayak del mare Adriatico per sensibilizzare e raccogliere fondi da destinare ai progetti Lifc, è voluto intervenire personalmente per dare il suo sostegno e ha dichiarato che la prossima estate verrà ancora a Cesenatico.

Anche Gianluca Ginestri, assistente del Governatore Fiorella Sgallari del Distretto Rotary 2072 dell’Emilia-Romagna e San Marino, ha portato il suo sostegno all’iniziativa. Consolidato il progetto sul nostro territorio, c’è la volontà di replicarlo in altri porti, dove ci siano circoli velici, sedi della Lifc e circoli Rotary. Ebbene a Cesenatico sono venuti appositamente Andrea Bacci della Lifc Toscana, Sergio Vecchioli della Lifc Marche e Matteo Silba.

È un primo passo, un primo gradino di una scala che si ha la volontà di percorrere, per rendere la vela accessibile a tutti i malati di Fibrosi cistica. Per questo già all’inizio del 2024 si attiveranno le leve regionali e nazionali delle associazioni. Solo a Cesenatico, nelle prime due estati sono una trentina i giovani ed i giovanissimi che hanno avuto l’opportunità di star bene e realizzarsi in questo sport salutare. Un altro passo successivo sarà quello di avere un atleta affetto da Fibrosi cistica, che si prepari da agonista per gareggiare in regate ufficiali della Fiv.