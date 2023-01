Corsi Enaip, open day quotidiani nelle due sedi

All’Enaip di Cesena nelle due sedi di via Savolini 9 e piazzetta Don Ravaglia 2, si svolgono opern day quotidiani per le famiglie degli allievi tra i 15 e i 18 anni che desiderano intraprendere un percorso di istruzione e formazione professionale, prendere un appuntamento con un referente di Fondazione Enaip per un open day personalizzato.

Ogni giorno si potrà chiamare la scuola per prenotare una visita, scoprirne gli spazi, conoscerne gli strumenti e incontrare i docenti. I corsi, tutti gratuiti e finanziati dalla Regione e Fondo Sociale Europeo, sono biennali e rilasciano un attestato di qualifica che permetterà agli allievi di entrare nel mondo del lavoro direttamente dalla porta principale, anche grazie alle molte ore di stage aziendale previste durante il biennio.

Mentre all’Enaip di Forlì si tengono corsi per elettrico, elettronico e termoidraulico (per info e prenotazioni 0543-60599), a Cesena, in piazzetta don Ravaglia, 2 si tengono i corsi di Grafico e di stampa e di Abbigliamento-moda (per info e prenotazioni, 0547-28969). Sempre a Cesena, ma nella sede di via Savolini 9, si tengono infine due corsi per meccatronico dell’autoriparazione (per info: 0547-324551. I posti sono a numero chiuso.