Corso di autodifesa: "Insegnamo alle donne le tecniche anti-violenza"

La Scacchiera di Onnon Aps lancia la prima edizione di ’Donna in difesa’, in programma dal 30 settembre al 28 ottobre. Il corso gratuito di autodifesa femminile consta di 5 incontri, e si tiene ogni lunedì alle ore 19.30, presso la scuola secondaria di 1° grado ‘via A.Frank" (nella foto gli organizzatori e i partecipanti).

Il progetto è stato ideato dall’associazione Crisalide di Ravenna insieme all’Istruttore di Krav-Maga, Alessandro Savini, e l’associazione La Scacchiera di Onnon desidera promuoverlo nel territorio cesenate. "L’intento di questo corso – spiega la presidente Elisabetta Ciracò - è nato in seguito all’aumentata incidenza delle violenze di genere contro le donne di tutte le età, che ci preoccupa perché quotidianamente accade a livello mondiale.

"I dati Istat – prosegue la presidente – parlano chiaro: in Italia il 31,5% delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. La stessa presidente dell’associazione Crisalide, Antonella Valletta, che parteciperà agli incontri, ha vissuto una drammatica esperienza di violenza e lo ha raccontato nel libro ‘Ho smesso di tremare’ (Giraldi Editore), che è diventato poi anche uno spettacolo teatrale. Come associazioni in sinergia, crediamo nell’importanza di fare rete, informando e partendo dalla prevenzione all’educazione dei giovani e da una maggiore sensibilizzazione delle persone".

I contenuti proposti svilupperanno gli effetti che provoca la violenza a livello fisico ed emotivo e i significati dei segnali del corpo con l’aiuto della stessa Elisabetta Ciracò, psicologa-psicoterapeuta, mentre la parte pratica che insegnerà alcune tecniche di difesa, che possono rivelarsi utili per proteggersi in situazioni di pericolo, è a cura dell’istruttore Alessandro Savini.

"Il nostro team – aggunge Ciracò -, lavora già insieme da 4 anni e nonostante sia stata colpita ben 2 volte dagli eventi dell’alluvione è riuscita a stabilire una vasta rete comunicativa tra enti del terzo settore con bambini, famiglie, terza età e scuole per promuovere, attraverso lo strumento didattico del gioco degli scacchi e della dama, i valori etici, morali e comportamentali nella persona, e nei contesti educativi favorire il rispetto, l’inclusione e l’integrazione, migliorare le capacità cognitive, relazionali e sociali".

La partecipazione al corso prevede l’iscrizione alle associazioni come contributo, il corso è gratuito.

Le iscrizioni saranno chiuse il 24 settembre. Info ed iscrizioni: lascacchieradionnon@gmail.com.