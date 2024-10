Corso di autodifesa per le donne. Lezioni gratuite col maestro Savini

A Cesenatico, dopo il successo degli anni scorsi, viene confermato ’Donne in-Difesa’, il corso gratuito di autodifesa femminile dedicato alle donne, mamme e figlie. L’iniziativa è organizzata dalle volontarie del Centro Donna Cesenatico e dall’associazione Crisalide presieduta da Antonella Valletta, con l’obiettivo di aiutare le donne del territorio ad avere maggiore sicurezza in se stesse e ad avere le nozioni e gli strumenti per potersi difendere. In questo progetto il Comune conferma anche la collaborazione con la Palestra Dream Fitness Club e l’istruttore specializzato Alessandro Savini. Il corso inizierà lunedì 4 novembre e le persone interessate possono avere informazioni ed iscriversi telefonando allo 0547 075806, oppure recandosi nell’edificio sulla Statale Adriatica al numero 2197, dove ha sede la palestra e dove sin tengono le lezioni, che sono in calendario le sere del 4, 11, 18, 29 novembre e 2 dicembre, sempre con inizio alle 19.30.

Il messaggio da diffondere è quello di dire no alla violenza sulle donne, combattendo questo fenomeno non solo con le denunce ma utilizzando anche mezzi di autodifesa. L’iniziativa vuole essere dunque un’occasione di utilità pratica ma anche un momento di confronto e rete sociale tra le donne. Il corso nelle precedenti edizioni ha avuto un grande successo ed è l’occasione per ribadire il patto di amicizia e collaborazione tra il Comune di Cesenatico e l’associazione di volontariato Crisalide, che sono impegnate assieme a "piantare germogli di legalità". g.m.