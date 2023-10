Corso di autodifesa per le donne: "Opporsi a un’aggressione è possibile lavoriamo su reazione, istinto e velocità"

La violenza sulle donne è ormai un’emergenza quotidiana. A Cesenatico è nata una iniziativa in cui hanno unito le forze le volontarie del Centro Donna, l’Amministrazione comunale, l’associazione Crisalide e la palestra Dream Fitness. Si chiama "Donna in-difesa" ed è un progetto centrato su un corso gratuito di autodifesa tenuto da un istruttore specializzato, Alessandro Savini.

Savini, come è nata questa idea?

"Io tengo corsi di autodifesa da 15 anni e già collaboravo con Antonella Valletta di Crisalide, così abbiamo deciso di crescere e, con l’aiuto della vicesindaco di Cesenatico Lorena Fantozzi e del Centro Donna, siamo riusciti a realizzare questo progetto".

Come si inizia il corso?

"L’approccio è semplice e al primo incontro trasmettiamo soprattutto sicurezza, spiegando come è possibile per tutte opporre una reazione ad un’aggressione".

Le prime reazioni quali sono? "Sono scettiche, anche perchè stanno nascendo scuole di autodifesa come funghi, ma di professionisti nel settore ce ne sono pochi, quindi ci credono e non ci credono, poi quando vedono che siamo seri, ci seguono con molto interesse".

Su quali tipi di aggressione lavorate.

"Ce ne sono di vari tipi, sia esterne alle abitazioni che all’interno dell’ambiente domestico e queste sono le più pericolose, perchè sono quasi tutte nascoste; in una strada o in un parco puoi scappare e chiedere aiuto, dentro casa invece no".

Chi si rivolge a voi?

"Ci sono gruppi di amiche coetanee, ma anche madri e figlie, si va dalla 16enne alla ultra 60enne".

Chi ha più paura?

"Le giovanissime temono molto la violenza che vedono a scuola e le baby gang, mentre le donne mature hanno più consapevolezze, percepiscono come, purtroppo, le violenze possono capitare alle 12enni come persino alle più anziane".

Praticamente cosa fate?

"Le basi sono una postura corretta, quindi insegniamo come posizionarsi per non cadere, la posizione delle mani a protezione del viso e del collo, come spostarsi, con movimenti a 45 gradi uscendo dalla figura dell’aggressore, limitando il più possibile i movimenti frontali; sono tutti piccoli accorgimenti che si acquisiscono facilmente ed in pochi giorni".

Quindi niente calci, pugni e gomitate.

"Assolutamente, noi non impieghiamo un criterio marziale, bensì un approccio militare; alla violenza noi insegniamo a rispondere con tre punti fondamentali che sono la reazione, l’istinto e la velocità, ed è su questi che lavoriamo".

Quale è l’aspetto più importante per una donna di fronte ad un’aggressione?

"E’ la prevenzione, deve sapere prima come comportarsi e muoversi, utilizzando in modo corretto le braccia, le mani, le gambe, il corpo e la testa".

Ci sono anche oggetti utili per autodifendersi.

"Si e noi li facciamo vedere, si tratta di allarmi sonori, fischietti, piccoli oggetti che limitano l’azione dell’aggressore e chiunque può trovare in commercio". Lei invece è critico sull’uso delle bombolette spray al peperoncino che molte donne e ragazze portano in borsetta, perchè?

"Non serve a nulla ed inoltre il nebulizzatore, se viene sparato contro vento, colpisce la vittima e non l’aggressore; andrebbe meglio il "getto balistico" ma è un prodotto non è ancora consentito per legge".

Fra le centinaia di donne che ha incontrato nei corsi, ce ne è una che l’ha colpita particolarmente?

"C’è un episodio che non mi dimenticherò mai ed è accaduto qualche anno fa; stavo insegnando alcuni movimenti ad una ragazza e quando ho mosso le mie mani per farle vedere come difendersi da un attacco al collo, improvvisamente è scoppiata a piangere, perchè da tempo subiva violenze in casa dal compagno, il quale le stringeva il collo, la violentava e lei era venuta da noi per questo".