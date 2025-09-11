Corso di formazione per assistenti familiari

Dalla Perla a Yoox
CronacaCorso di formazione per assistenti familiari
11 set 2025
ERMANNO PASOLINI
Cronaca
Iniziativa in programma a Savignano per qualificare e valorizzare il lavoro di cura.

Per approfondire:

Il Distretto del Rubicone organizza un corso gratuito per assistenti familiari e caregiver. Obiettivo: qualificare e valorizzare il lavoro di cura per riconoscere il ruolo fondamentale che assistenti familiari svolgono ogni giorno all’interno delle famiglie e della comunità. L’iniziativa rappresenta un’opportunità preziosa non solo per chi lavora in questo ambito, ma anche per le famiglie e per l’intero territorio, che può contare su figure sempre più qualificate e preparate.

Il percorso formativo ha una durata di 25 ore ed è articolato in autoformazione online sulla piattaforma regionale di e-learning Self; e 6 incontri in aula condotti da un team socio-sanitario di professionisti. Le lezioni approfondiranno tematiche Salute e malattie, Assistere nel movimento, Demenza, Relazione e comunicazione, Alimentazione, Igiene personale e della casa, Lavorare in Italia. Gli incontri in aula si terranno a Savignano, Sala Galeffi (municipio), da fine settembre a fine ottobre 2025.

Nel Distretto Rubicone il percorso di qualificazione, giunto alla 12ª edizione con oltre 550 assistenti familiari e caregiver formati, si integra con due servizi dedicati: lo Sportello Infocarer di Savignano e gli Spazi di Aggregazione Elsa di Savignano, Cesenatico e Gambettola. Informazioni e iscrizioni presso lo sportello Infocarer di Savignano sul Rubicone, il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.30 e il venerdì mattina dalle 9 alle 13, tel. 0541 809686, e-mail infocarer@aspdelrubicone.it.

