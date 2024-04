Corso di formazione per scenografie digitali Cna Formazione Emilia-Romagna organizza corso su realtà aumentata e AI per spettacolo e musica a Cesena, in collaborazione con FUME Festival e Spazio Marte. Obiettivo: creare scenografie digitali per il Teatro Contemporaneo. Candidature entro il 22 aprile. Contattare Gloria Campanini per info.