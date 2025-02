Corso di italiano per gli stranieri

Sono iniziate presso la sede Avis di via Cesare Battisti a San Piero in Bagno, le lezioni del corso di lingua italiana, dedicato ai nostri concittadini stranieri, partecipata da tredici iscritti. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale di Bagno, in collaborazione con il Centro Interculturale di Cesena, Asp - Azienda pubblica di servizi alla persona - Distretto Cesena-Valle del Savio e Auser. Lo comunica l’Amministrazione: "Un ringraziamento speciale alla sezione comunale Avis di San Piero, presieduta dal presidente Giuseppe Pretolani, per aver messo a disposizione la sede e alle insegnanti volontarie Itala Corzani, Pina Crociani, Mersia Mascheri, Milena Bravaccini, che con il loro impegno rendono possibile questo importante progetto, che oltre all’insegnamento della lingua italiana, rappresenta importante momento di inclusione, crescita e comunità".