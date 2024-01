Corso di primo livello da sommelier: le lezioni al ristorante Tracina

L’Ais, l’Associazione italiana dei sommelier, in questo inizio d’anno organizza interessanti iniziative sul territorio. L’Ais Romagna per la prima volta ha organizzato un corso di primo livello per sommelier a Cesenatico.

La sede è nel noto ristorante Tracina in via Marino Moretti sul porto canale, dove le lezioni inizieranno nel pomeriggio di mercoledì 7 febbraio a partire dalle ore 15; la presentazione del corso si terrà sempre al Tracina una settimana prima, mercoledì 31 gennaio alle 15. Il corso di Cesenatico di primo livello si aggiunge a quello in programma nella sede a Cesena in via delle Fragole 255, con inizio il 7 febbraio ma in orario serale a partire dalle 20.30. Entrambi i corsi a Cesenatico e a Cesena, sono rivolti a coloro che sono interessati per passione o per lavoro a conoscere il mondo del vino e la professione del sommelier.

Le lezioni del corso di primo livello approfondiscono gli aspetti basilari della viticoltura, enologia, servizio del vino, organizzazione e gestione della cantina. A completamento della formazione sono previste prove pratiche sulla tecnica di degustazione con l’analisi del vino dal punto di vista visivo, olfattivo e gustativo al fine di una maggiore consapevolezza del prodotto. È prevista anche una visita in un’azienda vitivinicola alla fine del corso.

Tutti i corsi sono tenuti da docenti specializzati e comprendono un piano formativo di 15 lezioni serali. Il costo per l’iscrizione all’Ais Romagna è 90 euro, mentre il corso costa 500 euro. Le persone interessate possono ottenere informazioni scrivendo una mail a annagrossi75@gmail.com.

g.m.