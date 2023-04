Corso per appassionati di videogiochi e cartoni animati

Alla biblioteca comunale di Cesenatico si tiene il corso gratuito di fumetto e storytelling organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione culturale Barbablù di Cesena. E’ una iniziativa dedicata a ragazze e ragazzi del territorio, di età compresa fra gli 11 ed i 14 anni, che si propone di avvicinare i giovani a questa forma di espressione artistica che rimane sempre moderna ed ispiratrice anche di nuovi linguaggi, dei cartoni animati e dei videogiochi. Le lezioni si tengono in orario pomeridiano. I posti sono limitati e per potersi iscrivere è necessario telefonare all’Urp 0547 79333.