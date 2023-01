Corso per maturandi e docenti sul tema ‘Guerra e pace’

Il Centro culturale ‘Campo della Stella’, che in celebra i quarant’anni di attività, torna a proporre alle scuole superiori della città, insieme all’associazione La Comitiva, con il patrocinio del Comune ed il contributo del Credito cooperativo romagnolo, una serie di iniziative per maturandi ed insegnanti. La proposta è incentrata su una tematica interdisciplinare d’attualità: "Guerra e pace", per fornire agli studenti le coordinate storiche e culturali adeguate per giudicare il drammatico momento che stiamo attraversando. Si aprirà venerdì 3 febbraio alle 10.45 al Cinema Eliseo con la proiezione del film Belfast di Kenneth Branagh. Si continuerà poi alla Biblioteca Malatestiana con quattro lezioni magistrali, tutte con inizio alle ore 15. Giovedì 9 febbraio Andrea Caspani, direttore della rivista LineaTempo, interverrà sul tema "Da Yalta all’invasione russa dell’Ucraina: l’Europa contemporanea fra pace e guerra"; martedì 14 febbraio Paolo Terenzi dell’Università di Bologna parlerà di "Pace e pacifismo"; giovedì 23 febbraio Gianfranco Lauretano, direttore delle riviste Graphie e ClanDestino, proporrà "Gli scrittori di fronte all’avvenimento della Resistenza”" concluderà giovedì 2 marzo Marco Enrico Ricotti del Politecnico di Milano con "Nucleare e problema energetico: quale contributo?". Le lezioni sono aperte a tutti. Per la proiezione cinematografica occorre la prenotazione a campo [email protected] A tutti gli studenti maturandi è poi proposto di partecipare al Concorso di scrittura sulla tematica generale. Gli elaborati selezionati e gli atti del ciclo verranno pubblicati in un libretto curato da Marino Mengozzi.