Corso per nuovi micologi, scatta la 14ª edizione

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla 14ª edizione del ’Corso nazionale di formazione per micologi pubblici e privati’, promosso dal Gruppo Micologico e Botanico ’Valle del Savio’ di Cesena. Il corso teorico-pratico, della durata di 300 ore, mira a fornire ai candidati una specifica preparazione sull’affascinante mondo dei funghi epigei ed un’efficace professionalità sui boleti. La metodologia che verrà utilizzata è quella delle lezioni frontali, integrate con sussidi audiovisivi, l’utilizzo del microscopio ottico per l’esame morfo-botanico dei funghi freschi e conservati. Saranno effettuate esercitazioni pratiche, negli straordinari habitat naturali dell’Alto Savio (non potranno mancare coinvolgenti escursioni tra boschi e prati alle falde del Còmero di Bagno di Romagna e di Verghereto) ed in aula, per agevolare l’apprendimento e per la verifica diretta delle conoscenze acquisite teoricamente. La sede dei corsi è all’Albergo Cacciatori di Acquapartita. Questi i periodi di svolgimento dei Corsi: prima sessione 2023 dal 12 al 17 giugno, dal 4 al 9 settembre, dal 9 al 14 ottobre. Seconda sessione 2024 dall’8 al 13 aprile, dal 9 al 14 settembre, dal 16 al 20 settembre, dal 7 al 10 ottobre. L’11 ottobre 2024, alle 8, avrà luogo l’esame finale, con verifica scritta, orale e pratica. Ai partecipanti sarà fornito il volume ’Introduzione allo studio dei funghi’, a cura del Gruppo Micologico ’Carini’ di Brescia, oltre a dispense riassuntive delle lezioni elaborate dai relatori del corso. Personale docente: M. Illice, M.Iotti, O. Tani, A. Zambonelli, A.Zuccherelli.

Gilberto Mosconi