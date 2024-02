Corso per riconoscere le erbe commestibili

Anche quest’anno non vogliamo farci trovare impreparati all’arrivo della primavera, perciò il gruppo naturalistico ‘La Gramegna’ organizza, a partire dal 27 febbraio, il corso base per riconoscere le erbe commestibili spontanee del nostro territorio, distinguerle da quelle tossiche e cucinarle in tanti modi gustosi. Il successo riscontrato dal corso nell’anno passato ha confermato sia nei giovani sia nelle persone adulte, l’interesse per il mondo della natura, la curiosità nei confronti delle erbe spontanee del nostro territorio e il desiderio di un’alimentazione più sana e meno soggetta alle mode.

Il corso si articola in 4 incontri teorici che si terranno il 27 febbraio, il 5-13-19 marzo presso il Circolo Endas di Martorano, via Violone di Gattolino 40, Martorano di Cesena. Nella mattinata di domenica 10 marzo si farà un’uscita didattica per riconoscere “ dal vivo” le erbe studiate.

Il corso è gratuito, ma per partecipare è necessaria l’iscrizione all’associazione ‘La Gramegna’, costo 25 euro, con il diritto di partecipare a tutte le attività del gruppo per l’anno in corso.

Per informazioni ed iscrizioni, chiamare il numero: 3316468977.