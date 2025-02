A Cesenatico prosegue il nuovo corso per sommelier di primo livello. La sede è lo storico ristorante da Giorgio, a Valverde, dove ogni lunedì pomeriggio si tengono le lezioni a partire dalle 14.30. Il corso, diretto da Anna Grossi di Ais Romagna, è dedicato a coloro che sono interessati per passione o per lavoro a conoscere il mondo del vino e la professione del sommelier. Durante le lezioni si approfondiscono gli aspetti basilari dell’enologia, quindi viticoltura, servizio del vino, tipologie di vini, organizzazione e gestione della cantina. Sono previste prove pratiche sulla tecnica di degustazione.