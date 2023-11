Corso per tecnici sui ponti in provincia

La Provincia di Forlì-Cesena in accordo con i Comuni dà il via oggi ad un percorso formativo rivolto ai tecnici con un seminario sullo ’sviluppo integrato di un sistema di classificazione e gestione del rischio dei ponti sulla rete stradale del territorio provinciale’. In provincia ci sono più di 500 ponti, e 200 presentano una luce superiore ai 6,00 metri e pertanto soggetti ad un particolare processo di controllo previsto dalla normativa.