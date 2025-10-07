Corso per usare il defibrillatore con ’Poche mosse e una scossa’

A Sogliano al Rubicone alla ex scuola Pascoli si è svolto un partecipato incontro dedicato al defibrillatore automatico esterno, con l’obiettivo di formare cittadini capaci di intervenire in situazioni di emergenza. L’iniziativa, dal titolo "Facile Dae - Poche mosse e una scossa", è stata promossa dal Centro per i diritti del malato, in collaborazione con l’amministrazione, lo Sportello di Comunità e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Cesena, Unità Territoriale di Sogliano. La serata ha richiamato una quarantina di cittadini, segno di una comunità attenta e sensibile ai temi della salute e della prevenzione. Ha detto l’assessore Gianfranco Bernucci: "Conoscere le corrette manovre di primo soccorso e saper utilizzare un defibrillatore non è solo un gesto di responsabilità, ma una vera e propria competenza salvavita. Nei minuti immediatamente successivi a un arresto cardiaco ogni azione conta: chiamare il 118, avviare il massaggio cardiaco e attivare il Dae può fare la differenza tra la vita e la morte. Formare cittadini pronti a intervenire è il miglior investimento che possiamo fare per la sicurezza della nostra comunità". Il percorso formativo si è articolato tra interventi informativi e prove pratiche. Gigi Contardi e il presidente Luca Menegatti, in rappresentanza del Centro per i diritti del malato, hanno raccontato l’impegno dell’associazione nella sensibilizzazione all’uso del Dae, mentre Marco Senni, responsabile dell’Unità Operativa Infermieristica e Tecnica di Cesena, ha evidenziato la necessità di estendere la conoscenza di questi strumenti salvavita in tutto il territorio. La parte centrale della serata è stata condotta da Alberto Caprili, infermiere specializzato del 118, che ha illustrato i comportamenti da adottare in caso di arresto cardiaco improvviso.

e.p.