Corso per volontari, domani ci sarà la prima lezione

Domani sera, lunedì, alle 20.30, nella sala della base operativa della Croce Rossa di via Saffi, la dorsale della linea ferroviaria adiacente il parco di Levante, si terrà una lezione del corso base organizzato dalla Cri per formare aspiranti volontari. Le altre lezioni si terranno nel mese di marzo il lunedì e mercoledì, ad eccezione della serata di mercoledì 8 che sarà spostata a giovedì 9 marzo. Gli interessati possono avere informazioni telefonando ai numeri 0547 673334 e 345 4548124, o rivolgendosi alla sede della Cri in largo Cappuccini .