"Corso teatrale non attivato: lesi i diritti degli studenti"

Siamo un gruppo di genitori di alcuni studenti delle classi 1-2-3 L del Plesso Plauto, con sede in Cesena, Via T. M. Plauto 175. Il corso L è un corso prolungato di 36 ore settimanali; i suoi aspetti caratteristici, così come definiti sulla home page della scuola stessa (https:www.viafrankcesena.edu.itpagina.asp?id=9), sono i seguenti: ‘Si presenta con un curricolo di studio che ha una attenzione particolare alle attività laboratoriali artistitiche, musicali, corali e teatrali. La seconda lingua straniera che si aggiunge all’inglese, è lo spagnolo. Nelle ore pomeridiane, dalle 14.05 alle 16.05, nell’ambito delle attività curricolari saranno svolte, per chi ha scelto lo strumento, le attività di strumento musicale, oppure le attività di coro e le attività teatrali. Queste ultime saranno svolte con la collaborazione di Alvaro Evangelisti, Direttore della Compagnia Teatrale ‘Quinte Mutevoli’. A seguito della pandemia, il corso teatrale non è mai stato attivato.

Gli studenti iscritti al primo anno nel 2020, ad oggi frequentanti la classe terza, durante le ore pomeridiane hanno visionato una quantità impressionante di film e frequentato lezioni di approfondimento di italiano e matematica, senza vedere neppure da lontano ‘l’attenzione alle attività artistiche, musicali, corali e teatrali’ che avrebbero dovuto essere oggetto del corso. Quest’anno, una volta cessate le limitazioni legate alla pandemia, ci si aspettava finalmente di vedere attivato questo famigerato corso teatrale, ma la Dirigente scolastica non ha permesso che ciò avvenisse. Ha richiesto ai docenti dei preventivi in tal senso per poi bocciarli, fornendo ai rappresentanti come unica motivazione che tale corso non era inserito nel PTOF del corrente anno scolastico. Ciò che preme sottolineare, è che le attività teatrali non sono un progetto extracurricolare, ma l’indirizzo del corso L, motivo principale che ci spinse, a suo tempo, ad iscrivere i nostri figli a questo corso in questa scuola. La mancanza di collaborazione, sensibilità, attenzione alle esigenze dei nostri figli non è solo palese, ma anche irrispettosa e scoraggia eventuali future iscrizioni da parte dei figli più piccoli a questo istituto, perlomeno fino a quando rimarrà in carica questa Dirigente. Riteniamo che siano stati lesi i diritti dei nostri figli che si sono visti pregiudicare parte della formazione didattica scelta in sede di iscrizione e che doveva essere loro fornita, così come proposta dalla Dirigente stessa nel corso degli Open Day di presentazione dell’Istituto che presiede.

Lettera firmata