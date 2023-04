Cortei e manifestazioni in città per il 25 aprile

Settantotto anni fa, il 25 aprile 1945, l’Italia veniva liberata dal nazifascismo. Oggi, per celebrare una delle pagine fondamentali della storia italiana, la città chiama a raccolta cesenati e non solo per una grande festa nel segno della libertà e della democrazia. Numerose le iniziative in programma tra cerimonie istituzionali, eventi culturali e momenti conviviali all’insegna della musica e del divertimento. Questa mattina le celebrazioni prenderanno il via alle 10.15 con il raduno delle autorità civili e militari insieme alla cittadinanza in piazzetta Alboni, vicino alla Barriera, da cui partirà il corteo, accompagnato dalla banda musicale, che si concluderà con la posa della corona al monumento ai Caduti della Resistenza da parte del sindaco Enzo Lattuca e con l’intervento dello storico Carlo Greppi.

Nel pomeriggio, invece, musica e aggregazione ai giardini di Serravalle. Dalle 14.30, si terrà infatti la festa tra racconti e testimonianze, promossa da un’ampia cordata di associazioni cittadine. Alle 15.15 i più piccoli potranno cimentarsi in attività laboratoriali, alle 15.30 ci sarà la presentazione della graphic novel ’St. Louis. Il coraggio di un capitano’ con il disegnatore Alessio Lo Manto e i volontari di Mediterranea e, infine, un momento di riflessione con i partecipanti al viaggio della memoria ’Promemoria Auschwitz’. Il pomeriggio sarà allietato inoltre da danze della tradizione popolare con il Gruppo Balli Popolari Auser Cesena e dalle 18.30 dalla musica dei Black Roots Sound, della cantante g.em, del trio Conghi Tris e del gruppo Soundcheck. Tra le iniziative collaterali, sarà inoltre visitabile la mostra ’Anne Frank, una storia attuale’, allestita alla Galleria Pescheria.

Le celebrazioni non si limitano però alla città malatestiana, ma coinvolgono l’intero territorio. A Mercato Saraceno questa mattina alle 10.30 è in programma un corteo con partenza da piazza Mazzini e l’incontro a Palazzo Dolcini con il ricercatore Daniele Susini che presenterà il libro di Franco Leone Lautizi ’Ti racconto Marzabotto, storia di un bambino che è sopravvissuto’. A Bagno di Romagna le celebrazioni comprenderanno, invece, dalle 10.30 davanti alla sede municipale di Palazzo Pesarini a San Piero il concerto della banda, l’intervento delle istituzioni e la premiazione del concorso per studenti ’La memoria non è solo un ricordo’. Cortei commemorativi e deposizione di corone d’alloro sono inoltre previste in mattinata a Savignano, Gambettola, Gatteo, Roncofreddo, Sorrivoli e San Mauro Pascoli.

Non sono tuttavia mancate le polemiche, come quelle sollevate dalla capogruppo della Lega Antonella Celletti in merito ad alcuni eventi cesenati: "I festeggiamenti del 25 aprile, proprio per il valore e la solennità attribuiti alla ricorrenza, dovrebbero mantenere un alto livello istituzionale, evitando certi pot pourri come il circo organizzato a Cesena, ai giardini di Serravalle. Nel programma sono inseriti sullo stesso piano il ‘promemoria Auschwitz’ e la ‘sfilata in abiti tradizionali africani, con musica dal vivo’. Superficialità organizzativa o processo di ‘normalizzazione’ del male assoluto?"