Cortei e spettacoli in nome dei Caduti

I Comuni della Valle del Rubicone hanno approntato un intenso programma per festeggiare la Liberazione. A Savignano martedì alle 9.15 il ritrovo è nel Borgo San Rocco da cui partirà il tradizionale corteo mentre alle 10 in piazza Borghesi ci sarà la commemorazione da parte del sindaco Filippo Giovannini. A Gambettola alle 9 saranno deposte corone d’alloro nel Cimitero Urbano e nel Palazzo Comunale e avrà luogo un concerto del corpo bandistico ’Città di Gambettola’. A seguire, la messa in piazza Cavour con il saluto della sindaca Maria Letizia Bisacchi. Alle 21 nel Teatro Comunale, lo spettacolo ’Pugni pesanti. Leve contro la guerra’, di e con Denis Campitelli.

A Gatteo, invece, alle 9.30 le corone commemorative saranno deposte presso i monumenti del Parco XXV aprile e del Cimitero di Sant’Angelo alla presenza della Giunta. Alle 10.45, poi, all’Oratorio di San Rocco, si terrà il concerto ad ingresso libero ’La musica libera!’ del trio di musicisti Aldo Capicchioni, Michela Zanotti e Marco Capicchioni.

Celebrazioni anche a Roncofreddo con la deposizione di corone ai monumenti ai caduti: alle 8.30 nel Parco delle Rimembranze, alle 8.30 a Santa Paola, alle 9 a Sorrivoli, alle 9.45 a Montecodruzzo, alle 10.30 a Gualdo, alle 11.30 al monumento ai partigiani nel cimitero.

A San Mauro Pascoli alle 10 l’esibizione del complesso bandistico ’Amici della Musica’ con interventi della sindaca Luciana Garbuglia, del presidente di Anpi Rubicone Luca Bussandri, e della presidente dell’Istituto Storico della Resistenza di Forlì-Cesena Ines Briganti. A seguire il corteo fino alla Chiesa della Madonna dell’Acqua. A Sogliano alle 10.15 un momento di commemorazione al Parco della Pace in via XX settembre mentre alle 10.30 al teatro Turroni sarà presentato il libro ’Sebben che siamo donne. Le Ribelli di via della Ripa’ a cura di Grazia Gattabriga e Rosalba Navarra con relatori Maria Giorgini e Gianfranco Miro Gori. Alle 11 la sindaca Tania Bocchini consegnerà le pergamene alla memoria delle partigiane.

Ermanno Pasolini