Corteo degli studenti del linguistico per ricordare la giornalista Ilaria Alpi

Questa mattina in occasione della tragica ricorrenza dell’assassinio di Ilaria Alpi e del cameraman Miran Hrovatin a Mogadiscio, gli studenti del comitato di base del liceo linguistico di Cesena, che dal 2013 porta il suo nome, organizzeranno un corteo commemorativo. L’iniziativa vedrà la partecipazione di tutti gli studenti, dei docenti e del dirigente scolastico, Francesco Postiglione. Ilaria Alpi è stata uccisa in Somalia nel 1994. Aveva trentadue anni ed era una reporter della RAI. Quando è morta stava indagando su un traffico di armi e rifiuti tossici tra la Somalia e l’Europa. Per la giornalista italiana raccontare le ingiustizie, le violenze e non tacere la verità era una sorta di imperativo. Ma, come scrive Gigliola Alvisi nel libro pubblicato da Bur Rizzoli nel 2019, “cercare sempre la verità può far paura. Per questo la verità sulla sua morte ancora non si conosce per intero”. Il corteo si muoverà dalla zona stazione verso piazza del Popolo, in corrispondenza del porticato di palazzo Albornoz, sede del Municipio. Qui, intorno alle 12 gli studenti ricorderanno Ilaria Alpi, e con lei tutte le giornaliste e i giornalisti che rischiano la vita semplicemente per voler svolgere il loro lavoro con indipendenza e caparbietà. All’evento prenderà parte in rappresentanza dell’amministrazione comunale l’assessora alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi.