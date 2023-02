Corteo di motociclisti al funerale di Fiori

Saranno sicuramente tante le persone che da oggi pomeriggio a domani mattina si recheranno presso la sede della Cgil dove è allestita la camera ardente che accoglie la salma di Gastone Fiori, il sindacalista assai noto in città deceduto sabato scorso nella sua casa di via Boscone dopo una lunga malattia. Sindacalista per 35 anni, fino al 2012, avrebbe compiuto 70 anni ad agosto, la Cgil gli tributa affetto e riconoscenza per la sua lunga militanza. Ma Fiori era anche assai noto nell’ambito del motorismo essendo strato tra i fondatori del Motoclub Paolo Tordi ed uno degli animatori più assidui dei motoraduni dei dintorni. Era, tra l’altro, appassionato collezionista di moto. Il funerale si terrà nella tarda mattinata di domani, con partenza alle 12,30 e sarà seguito da un corteo di moto che partirà dalla sede della Cgil in via Plauto fino a quella dell’Arci di Martorano con fermate intermedie. Successivamente la salma sarà accompagnata a piedi fino al cimitero di Martorano.

