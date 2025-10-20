Corto circuito nella casa disabitata. Quattro ore per domare le fiamme

Due incendi hanno tenuto occupato con tanto lavoro i Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena. Alle ore 4.10 di ieri mattina, otto squadre dei distaccamenti di Bagno di Romagna, Cesena e della sede centrale di Forlì sono intervenute in via Manzelli a Mercato Saraceno per l’incendio scoppiato in un casolare abbandonato e disabitato da molti anni. I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme con difficoltose operazioni per avere ragione delle fiamme e domarle, riuscendoci alle 8. Poi sono iniziate le operazioni di bonifica e una squadra è rimasta sul posto anche per cercare di capire l’origine dell’incendio. Probabilmente si tratta di un corto circuito in quanto il casolare fatiscente e disabitato veniva usato da un vicino come ripostiglio per attrezzi agricoli e altro materiale usato per la coltivazione dei campi. Per avere la luce dentro il casolare, aveva allacciato la corrente elettrica con un lungo filo da casa sua fino alla struttura dove è scoppiato l’incendio. Gravi i danni strutturali all’immobile. Nessuna persona è rimasta ferita anche perché le case abitate sono abbastanza distanti. Sul luogo sono anche intervenuti i carabinieri di Mercato Saraceno e Bagno di Romagna per le indagini e cercare di ricostruire le cause dell’incendio, anche se ormai le origini sono quasi sicure.

Sabato pomeriggio, alle 16.30 i Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, distaccamento di Bagno di Romagna sono intervenuti sulla E45 a Bagno di Romagna al km 173 in direzione sud, verso Roma, per l’incendio di un’autovettura Alfa Romeo Mito. Le persone che erano a bordo, non residenti nei comuni della Valle del Savio, hanno visto uscire del fumo, si sono subito fermate, sono uscite in tempo prima che il vano motore prendesse fuoco. I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza della sede stradale. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale per la gestione del traffico e i rilievi.

Ermanno Pasolini