Cortocircuiti, Patrick Zaki racconta il Medioriente

Sarà Patrick Zaki ad aprire domani alle 20.45, il secondo anno della rassegna "Cortocircuiti oltre il confine" che si tiene presso Villa Torlonia a San Mauro Pascoli e che prosegue fino al 27 marzo. Prospettive dal Medioriente è il titolo di questa edizione promossa dal Comune, con l’organizzazione affidata a Rapsodia, che intende volgere uno sguardo e dare voce al Medioriente, a mondi apparentemente lontani ma che in realtà dialogano in maniera costante con la nostra quotidianità. Patrick Zaki,33 anni, attivista egiziano per la difesa dei diritti umani, era iscritto ad un master universitario all’Università di Bologna, quando nel febbraio 2020, tornato in Patria per fare visita ai familiari veniva arrestato dalla polizia, con vari capi d’accusa, dalla propaganda al terrorismo, alla minaccia della sicurezza nazionale. La solidarietà a Zaki e appelli per la sua liberazione sono stati lanciati dalla comunità internazionale fino a quando nel luglio 2023, il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi gli ha concesso la grazia. Sulla propria vicenda Zaki ha pubblicato un libro dal titolo "Sogni e illusioni di libertà" dei cui contenuti dialogherà con lo studioso Emiliano Visconti, presidente di Rapsodia e con Gianluca Costantini, che alla storia di Zaki ha dedicato una grafic novel, dando voce a Zaki quando, ancora detenuto, non poteva raccontarsi. "Quando si va ‘oltre il confine’ -asserisce Emiliano Visconti - dobbiamo dismettere tutte le nostre certezze per essere certi di poter comprendere quello che è accaduto, che accade e che accadrà. L’incontro con Patrick Zaki si terrà presso il teatro Villa Torlonia-Parco Poesia Pascoli, Tutti gli altri alla sala degli archi.

L’incontro successivo sarà quello di mercoledì 13, alle 20.45, con Manuele Fior, uno dei più importanti autori di fumetto contemporaneo, che nel suo ultimo lavoro, Hypericon, esplora invece, l’Egitto antico, attraverso la storia dell’egittologo Howard Carter che, nel 1922 porta alla luce la tomba di Tutankhamon rimasta in somno per tremila anni, evento considerato la più grande scoperta archeologica del XX secolo, A chiudere l’edizione, sarà la testimonianza di Farian Sabahi, ricercatrice senior in Storia contemporanea presso l’Università dell’Insubria, che illustrerà la condizione delle donne in Iran e "condurrà" i presenti in quella Teheran infiammata da una ribellione che dilagò per tutto l’occidente con l’atto da parte delle donne di tagliarsi ciocche di capelli: "Noi donne di Teheran è un racconto, in prima persona femminile, su cosa vuol dire essere bambine, ragazze, donne in un paese complesso e affascinante, pieno di potenzialità e contraddizioni". Gli incontri sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per info 333 2638850; biblioteca@comune.sanmauropascoli.fc.it.

