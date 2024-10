Cortometraggi sul dramma palestinese

Si tiene oggi e domani il ’Nazra Palestine Short Film Festival’ promosso dal Centro Pace e altri enti. Otto cortometraggi saranno proiettati nel corso della rassegna al cinema Eliseo accompagnati da testimonianze sulla situazione palestinese e dalla presenza in sala della critica cinematografica Monica Macchi. Oggi si terrà inoltre alle Cucine Popolari una cena di raccolta fondi destinati al progetto. Nazra in arabo significa sguardo e i promotori credono che si possano incontraree costruire ponti di cultura e solidarietà tra i popoli. Si parte alle 16 al cinema multisala Eliseo con ’Voci dalla Palestina: EducAid’ con la testimonianza di Yousef Hamdouna. Alle 17 documentario-intervista con inserti fotografici a Jacques Bude che, rimasto orfano durante l’Olocausto, racconta la sua vita in Israele e la progressiva presa di coscienza che il progetto sionista abbia in sé germi intrinsecamente razzisti.