Corzano, mulattiera pulita: "Grazie ai nostri volontari"

"Anche quest’anno i volontari Stefano Bernabini e Marco Canestraro, cui vanno i nostri più calorosi ringraziamenti, si sono adoperati per ripulire, dopo la stagione invernale, il tratto della mulattiera di Corzano". A comunicarlo, con soddisfazione, è il presidente dell’associazione di promozione sociale e culturale del Faro di Corzano, Bartolomeo Balzoni. L’intervento è iniziato alcuni giorni fa, per rendere più agevole il percorso in vista della Pasqua, che quest’anno cade il primo di aprile. Il tratto di mulattiera si snoda dalla località Casina al santuario della Madonna di Corzano, che si erge sull’omonimo colle, svetta a circa quota 700 metri sul livello del mare , appena ad est di San Piero in Bagno.

L’antica mulattiera, che fa parte del percorso medievale della Via Romea Germanica di Stade, si sviluppa per circa un chilometro di salita, dai pressi della chiesa parrocchiale di San Piero sino al colle di Corzano. Sul colle, oltre al santuario della Madonna di Corzano, cui i sampierani e i fedeli dell’Alta Valle del Savio sono molto devoti, svettano altresì le rocche del castello di Corzano dei Conti Guidi.

"Nei prossimi giorni, bel tempo permettendo, i due volontari completeranno il tratto di mulattiera che va dalla Casina a Via del Chiasso di San Piero. Quanti vorranno rendersi disponibili per i prossimi lavori di pulizia lungo la mulattiera possono telefonare o inviare un messaggio a questo numero telefonico: 333/9341046".

Gilberto Mosconi